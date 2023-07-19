МОК намерен принять решение об участии россиян в ОИ-2024 в октябре

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен принять решение об участии спортсменов из России в летних Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция) на сессии в Мумбаи (Индия) 15-17 октября. Об этом заявил президент МОК Томас Бах.
«Я не готов говорить о каких-то дедлайнах. В МОК хотят сделать это в интеллигентной манере. На данный момент слишком рано делать выводы. Мы наказали российские власти, но также хотим защищать права человека. Наша позиция по этому вопросу прозрачна и совпадает с позицией специального докладчика ООН.
Олимпийская хартия не допускает никакой дискриминации. В мире, к сожалению, постоянно происходит множество военных конфликтов, и мы всегда придерживались позиции, согласно которой спортсмены должны иметь возможность участвовать в соревнованиях», — цитирует Баха «РИА Новости Спорт».
28 марта по итогам исполкома МОК глава организации Томас Бах назвал условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в международных соревнованиях. Среди них появился пункт, согласно которому спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими силовыми службами (армия, полиция, национальная гвардия), не имеют права быть допущенными до участия в международных соревнованиях.