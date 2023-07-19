МОК намерен принять решение об участии россиян в ОИ-2024 в октябре

«Я не готов говорить о каких-то дедлайнах. В МОК хотят сделать это в интеллигентной манере. На данный момент слишком рано делать выводы. Мы наказали российские власти, но также хотим защищать права человека. Наша позиция по этому вопросу прозрачна и совпадает с позицией специального докладчика ООН.



Олимпийская хартия не допускает никакой дискриминации. В мире, к сожалению, постоянно происходит множество военных конфликтов, и мы всегда придерживались позиции, согласно которой спортсмены должны иметь возможность участвовать в соревнованиях», — цитирует Баха «РИА Новости Спорт».