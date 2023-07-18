Бах: Франция не будет против участия россиян на ОИ‑2024

Бах считает, что власти Франции не будут против участия российских спортсменов на ОИ‑2024
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что из за возможного участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года не должно возникнуть проблем со стороны властей Франции.
В марте исполком МОК рекомендовал международным федерациям в случае допуска россиян до стартов осуществлять его индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах, а также исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами.
— Франция, а также Италия и США подписали декларацию G7, которая полностью соответствует нашей позиции по этому вопросу. Многие мероприятия проходили во Франции, где участвовали атлеты с российскими и белорусскими паспортами. Спортсмены вели себя уважительно и уже дают понять, что хотят соревноваться против лучших атлетов в мире. Сейчас я не вижу никаких проблем по этому поводу, — заявил Бах во время выступления на круглом столе МОК.
Ранее МОК объявил, что 26 июля разошлет 203 национальным олимпийским комитетам (НОК) приглашения на летние Игры 2024 года в Париже. Олимпийский комитет России (ОКР), НОК Белоруссии и НОК Гватемалы не получат приглашения в установленную дату.