Бах: Франция не будет против участия россиян на ОИ‑2024

— Франция, а также Италия и США подписали декларацию G7, которая полностью соответствует нашей позиции по этому вопросу. Многие мероприятия проходили во Франции, где участвовали атлеты с российскими и белорусскими паспортами. Спортсмены вели себя уважительно и уже дают понять, что хотят соревноваться против лучших атлетов в мире. Сейчас я не вижу никаких проблем по этому поводу, — заявил Бах во время выступления на круглом столе МОК.