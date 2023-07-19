Васильев: для российских спортсменов Олимпиады в Париже не будет

«Понятно, что МОК – несамостоятельная организация и управляется извне. Комитет подвержен давлению со стороны западных стран, поэтому заявление Европарламента может повлиять самым серьёзным образом.



Принимать решение о допуске в октябре – очень поздно, квалификационные игра ведь проходят уже сейчас. К тому же МОК предлагает нашим атлетам предать свою родину – это недопустимо. В-третьих, никакой безопасности в отношении российской делегации обеспечено быть не может. Здесь даже не о чем говорить. Поэтому думаю, что для наших спортсменов этой Олимпиады не будет», — цитируют Васильева «РИА Новости».