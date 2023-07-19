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Гимнастов из России допустили до международных соревнований в нейтральном статусе

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) сообщил, что российские гимнасты будут допущены до международных соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщает «РИА «Новости».

Гимнастов из России допустили до международных соревнований в нейтральном статусе
© РИА Новости

«Исполнительный комитет принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Беларуси в санкционированных FIG мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с Российской Федерацией или Беларусью, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами», – сказано в сообщении исполкома.

Ранее российский биатлонист Дмитрий Васильев заявил, что для спортсменов из России «не будет Олимпиады 2024».

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