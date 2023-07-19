Гимнастов из России допустили до международных соревнований в нейтральном статусе

«Исполнительный комитет принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Беларуси в санкционированных FIG мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с Российской Федерацией или Беларусью, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами», – сказано в сообщении исполкома.