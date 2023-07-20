Кабаева прокомментировала решение Международной федерации гимнастики

«Мы приветствуем решение Международной федерации гимнастики о допуске российских спортсменов к соревнованиям. Однако этого недостаточно. Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом. Монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима. Вмешательство политики в спорт разрушает его. Параллельно нужно создавать международную спортивную систему, которая была бы свободна от политики», — приводит слова Кабаевой ТАСС.