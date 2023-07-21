Польшу лишили молодежного ЧМ по борьбе из-за невыдачи виз участникам

Польская федерация спортивной борьбы лишена права проведения молодежного чемпионата мира для спортсменов до 20 лет из-за невыполнения контрактных обязательств по обеспечению визовой поддержки участникам. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

© РИА Новости

"Сегодня UWW принял решение перенести молодежный чемпионат из Варшавы в столицу Иордании Амман, - сообщил Мамиашвили. - Причиной стало невыполнение контрактных обязательств по обеспечению визовой поддержки".

Чемпионат должен был пройти с 14 по 20 августа. В апреле Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе. Молодежная сборная России пропустила чемпионат Европы в Испании, поскольку команде отказали в выдаче виз. 22 июня стало известно, что визы борцам все-таки будут предоставлены, но из-за задержки команда была вынуждена пропустить турнир, который прошел с 26 июня по 2 июля.