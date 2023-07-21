Российские велосипедисты пропустят ЧМ-2023 из-за отказа осудить СВО

«Ту бумагу, которую дали подписать англичане, подписать невозможно. Допустим, одно из требований: отсутствие полной связи с государством. Как это может быть? Все парни стоят на стипендии Минспорта. Есть ли пункт про осуждение СВО? Да. Там всего много, что для нас нереально», – приводит слова Кузнецова «Спорт-экспресс».