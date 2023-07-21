Российские велосипедисты пропустят ЧМ-2023 из-за отказа осудить СВО
Тренер российских велосипедистов Александр Кузнецов рассказал о причинах пропуска национальной командой чемпионата мира 2023 года в Глазго (Шотландия), который состоится в августе.
По словам специалиста, организаторы мирового первенства предложили россиянам для допуска к соревнованиям подписать декларацию с осуждением СВО.
«Ту бумагу, которую дали подписать англичане, подписать невозможно. Допустим, одно из требований: отсутствие полной связи с государством. Как это может быть? Все парни стоят на стипендии Минспорта. Есть ли пункт про осуждение СВО? Да. Там всего много, что для нас нереально», – приводит слова Кузнецова «Спорт-экспресс».
В мае 2023 года Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о допуске спортсменов из России и Беларуси до участия в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Отмечалось, что российские и белорусские атлеты смогут «на строгих условиях» выступать в международных турнирах без каких-либо ассоциаций со своими странами и национальными олимпийскими комитетами.
В начале июня UCI одобрил нейтральный статус 18 российским велосипедистам.