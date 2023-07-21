Польшу лишили права на проведение чемпионата мира из-за невыдачи виз

Польская федерация спортивной борьбы была лишена права на проведение молодежного чемпионата мира из-за невыполнения контрактных обязательств по обеспечению визовой поддержки участникам. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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В апреле Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе. В июне бюро UWW обговорило условия допуска спортсменов из России и Белоруссии, отметив, что страны, проводящие мероприятия, обязаны обеспечить спортсменов поддержкой в получении виз.

Мамиашвили отметил, что молодежный чемпионат перенесен из Варшавы в столицу Иордании Амман.

Чемпионат мира должен был пройти с 14 по 20 августа. Россия уже пропустила молодежный чемпионат Европы в Испании из-за отказа в выдаче виз. 22 июня стало известно, что визы борцам будут предоставлены, но россияне из-за задержки не поехали на соревнования, которые прошли с 26 июня по 2 июля.