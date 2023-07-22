Итальянский велогонщик погиб после падения с горы на турнире в Австрии

В Верхней Австрии прошел первый этап велогонки Junioren Rundfahrt. Один из участников соревнования, 17-летний итальянский спортсмен Якопо Венцо, упал с горы и погиб, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды Campana Imballaggi Geo&Tex, за которую выступал юный гонщик.

В пресс-службе пояснили, что Венцо был «необыкновенным юношей, у которого было большое будущее в спорте».

Ранее сообщалось, что на соревнованиях по триатлону в Самаре произошли два несчастных случая. В частности, велогонщик столкнулся возле гостиницы «Бристоль Жигули» с мужчиной на самокате.