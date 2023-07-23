На Украине рассматривают вариант с отказом от бойкота соревнований с участием россиян

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном рассмотрении отказа от бойкота соревнований, в которых принимают участие российские спортсмены. Комментарий Гутцайта приводит издание "Общественное".

© Wikimedia Commons

"Конечно, нам нужно участвовать сейчас во всех квалификационных соревнованиях. Если Россия и Белоруссия не будут официально приглашены на Олимпийские игры 2024 года, мы сейчас рассматриваем вопрос о возвращении наших спортсменов к квалификационным соревнованиям. Неприглашение России и Белоруссии на Олимпиаду не означает, что спортсмены из этих стран не могут соревноваться на Играх в Париже в нейтральном статусе", - сказал Гутцайт.

Видео дня

18 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии. На заседании кабинета министров Украины было принято постановление о внесении соответствующих изменений в положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса. 12 июля Гутцайт заявил, что украинские спортсмены продолжат бойкотировать международные соревнования с участием россиян и белорусов.

НОК Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям. 9 февраля президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил в письме Гутцайту, что бойкот Игр является нарушением Олимпийской хартии. Также он назвал прискорбными попытки НОК Украины оказать влияние на принятие решений по участию в Играх спортсменов из России и Белоруссии.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.