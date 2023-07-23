Французский пловец побил последний личный рекорд Фелпса

Французский пловец Леон Маршан более чем на секунду улучшил рекорд олимпийского чемпиона Майкла Фелпса на дистанции 400 метров комплексом. Об этом пишет РБК.

23-кратный олимпийский чемпион Фелпс в 2008 году на Олимпиаде в Пекине проплыл дистанцию за 4 минуты 3,84 секунды.

Маршану, которого тренирует Боб Боуман (тот же специалист, что и Фелпса), удалось завершить заплыв за 4 минуты 2,50 секунды.

По данным телеканала, 400-метровка комплексом оставалась последним личным рекордом Фелпса в индивидуальных дисциплинах. Все остальные достижения были побиты другими спортсменами на крупных мировых состязаниях.