Навка озвучила позицию по участию россиян в ОИ без символики РФ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что российским атлетам надо ехать на Олимпиаду 2024 года в Париже, несмотря на возможный запрет национальной символики, передает Sport24.

«Нам обязательно нужно ехать на Олимпийские игры, даже если запретят нашу национальную символику. Отнимать у спортсмена возможность выступить на ОИ, отнимать мечту нельзя», — сказала Навка.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.