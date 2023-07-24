Россиянка Дронова заняла 7-е место на первом этапе женского «Тур де Франс»

Россиянка Дронова заняла седьмое место на первом этапе женского «Тур де Франс»
Завершился первый этап женской многодневки «Тур де Франс». Стартовая гонка проходила в Клермон-Ферране.
Первой 124-километровую дистанцию преодолела представительница Бельгии Лотт Копеки, показавшая время 3:03:59. Второй финишировала Лорена Вайбс из Нидерландов (+0.45), а третьей — её соотечественница Шарлот Кул (+0.47).
Также в десятке сильнейших оказались Мариан Вос (Нидерланды, +0,51), Эшли Мулман (ЮАР, +0,53), Деми Воллеринг (Нидерланды, +0,53), Тамара Дронова (Россия, +0.53), Сесилия Людвиг (Дания, +0.53), Мави Гарсия (Испания, +0.53) и Элиза Лонго (+0.53).
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