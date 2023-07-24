Россиянка Дронова заняла 7-е место на первом этапе женского «Тур де Франс»

Завершился первый этап женской многодневки «Тур де Франс». Стартовая гонка проходила в Клермон-Ферране.

Первой 124-километровую дистанцию преодолела представительница Бельгии Лотт Копеки, показавшая время 3:03:59. Второй финишировала Лорена Вайбс из Нидерландов (+0.45), а третьей — её соотечественница Шарлот Кул (+0.47).