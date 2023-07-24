Испанская велогонщица жестко упала на «Тур де Франс» и лежала без сознания

Эпизод случился с Бенито за 96 километров до финиша. Велогонщицу доставили в больницу после аварии, в этот момент она уже находилась в сознании. У спортсменки выявили сотрясение мозга. Других серьёзных травм диагностировано не было, и скоро Бенито отправится домой, где продолжит восстановление. Сейчас вместе с ней находятся представители её команды.