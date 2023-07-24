Российский олимпийский призер рассказал об отказе от переезда в США

Двукратный призер Олимпийских игр пловец Климент Колесников рассказал об отказе от переезда в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что не жалеет о том, что не уехал в Штаты учиться и плавать. Он подчеркнул, что принял решение остаться дома.

23 июля двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что не рассматривает возможность смены спортивного гражданства. Он рассказал, что не готов отказываться от страны ради своей личной выгоды.