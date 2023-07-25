В России гонки дронов и лазерный бой признали видами спорта

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице проведут кубок по беспилотным авиационным системам для привлечения в приоритетную отрасль новых кадров и молодежи. Финал кубка пройдет на территории парка "Руднево" этой осенью, а победителю достанется автомобиль "Москвич".

До этого стало известно, что спортивные беспилотные летательные аппараты могут приравнять к спортивному инвентарю после утверждения Федерацией гонок дронов России в Минспорте РФ. В связи с введенными ограничениями на полеты беспилотников во множестве регионов РФ признание их спортинвентарем во многом упростит решение задач и процессов данного вида спорта.