Российские пловцы могут в течение года вернуться на международные старты

«Раньше у нас была однозначная позиция не пускать россиян и белорусов. В апреле я поручил бюро назначить Морин Крус главой рабочей группы по этому вопросу.



Морин и ее команда делают отличную работу, они опрашивали людей и собрали их мнения. Важно услышать как можно большее количество мнений.



Итоговое решение ожидается в этом году», — заявил чиновник.