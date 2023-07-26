Бах: решение по допуску россиян на Олимпиаду-2024 не будет принято в октябре

Томас Бах: «Решение по допуску россиян на Олимпиаду-2024 не будет принято на сессии МОК в октябре»
Решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду не будет принято в октябре.
Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Сессия МОК пройдет с 14 по 17 октября в индийском Мумбаи.
«Решение [об участии россиян] будет зависеть от развития ситуации. Мы видим, как национальные федерации выполняют наши условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов.
Мы продолжим следить за этим, а затем посмотрим, как все причастные лица соблюдают букву и дух этих условий. Опираясь на результат, мы затем примем в свое время решение, и это не произойдет в октябре», – сказал Бах.