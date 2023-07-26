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Томас Бах: «Решение по допуску россиян на Олимпиаду-2024 не будет принято на сессии МОК в октябре»

Решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду не будет принято в октябре.

Бах: решение по допуску россиян на Олимпиаду-2024 не будет принято в октябре
© Sports.ru

Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Сессия МОК пройдет с 14 по 17 октября в индийском Мумбаи.

«Решение [об участии россиян] будет зависеть от развития ситуации. Мы видим, как национальные федерации выполняют наши условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов.

Мы продолжим следить за этим, а затем посмотрим, как все причастные лица соблюдают букву и дух этих условий. Опираясь на результат, мы затем примем в свое время решение, и это не произойдет в октябре», – сказал Бах.