Австралийка побила мировой рекорд в плавании на 200 м вольным стилем

Австралийская пловчиха Молли О'Кэллахан установила мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта — 2023 в Фукоке (Япония).

Результат австралийской спортсменки составил 1 минуту 52,85 секунды. Таким образом, О'Кэллахан обновила мировой рекорд (1 минута 53,67 секунды), который принадлежал известной итальянской спортсменке Федерике Пеллегрини и держался с 2009 года.