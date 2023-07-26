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Чен: не будем делать подарки МОК и отказываться от Олимпиады

Вице чемпионка мира в тройном прыжке Иоланда Чен считает, что российске спортсмены должны готовиться к Олимпийским играм в Париже.

Иоланда Чен: не будем делать подарки МОК и отказываться от Олимпиады
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«Сами мы от Олимпиады отказываться не должны. Не будем делать им подарки. Если нас не допустят на Игры, то эта вся красивая история олимпийского движения начнёт разваливаться. Мы должны готовиться и быть во всеоружии. Не пустят — значит, будем здесь выступать», — цитирует Чен «Матч ТВ».

Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян до соревнований под своей эгидой в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Отмечалось, что вернуться на международную арену смогут выступающие в индивидуальных видах спорта атлеты, позиция которых по специальной военной операции будет подходить под необходимые критерии.

Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. На последних Играх-2020 в Токио россияне выступали под нейтральным флагом.