Иоланда Чен: не будем делать подарки МОК и отказываться от Олимпиады

«Сами мы от Олимпиады отказываться не должны. Не будем делать им подарки. Если нас не допустят на Игры, то эта вся красивая история олимпийского движения начнёт разваливаться. Мы должны готовиться и быть во всеоружии. Не пустят — значит, будем здесь выступать», — цитирует Чен «Матч ТВ».