Иоланда Чен: не будем делать подарки МОК и отказываться от Олимпиады

Чен: не будем делать подарки МОК и отказываться от Олимпиады
Вице чемпионка мира в тройном прыжке Иоланда Чен считает, что российске спортсмены должны готовиться к Олимпийским играм в Париже.
«Сами мы от Олимпиады отказываться не должны. Не будем делать им подарки. Если нас не допустят на Игры, то эта вся красивая история олимпийского движения начнёт разваливаться. Мы должны готовиться и быть во всеоружии. Не пустят — значит, будем здесь выступать», — цитирует Чен «Матч ТВ».
Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян до соревнований под своей эгидой в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Отмечалось, что вернуться на международную арену смогут выступающие в индивидуальных видах спорта атлеты, позиция которых по специальной военной операции будет подходить под необходимые критерии.
Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. На последних Играх-2020 в Токио россияне выступали под нейтральным флагом.