Винер рассказала, что всегда хотела поработать с африканскими гимнастками

"Для нас сейчас очень важна Африка, это континент с выдающимися, можно сказать, гениальными спортсменами, - считает Винер. - Там огромный потенциал в спорте, в том числе в художественной гимнастике. Я всегда мечтала иметь в команде девочку из Африки. Мы можем предложить наши теории и практику развития спорта".