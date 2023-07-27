Винер рассказала, что всегда хотела поработать с африканскими гимнастками

Африка имеет огромный потенциал в спорте, это континент, вырастивший выдающихся спортсменов. Такое мнение высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер на сессии "Спорт: мост дружбы России и Африки" в рамках саммита Россия - Африка.
"Для нас сейчас очень важна Африка, это континент с выдающимися, можно сказать, гениальными спортсменами, - считает Винер. - Там огромный потенциал в спорте, в том числе в художественной гимнастике. Я всегда мечтала иметь в команде девочку из Африки. Мы можем предложить наши теории и практику развития спорта".
"Сейчас мы делаем свои программы под живую музыку и живой голос. Мы все наши концерты хотим показать африканским друзьям, привлечь их. Их танцы, их искусство уникальны", - добавила глава ВФХГ.