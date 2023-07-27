Матыцин высказался о ситуации на ЧМ по фехтованию с участием россиянки Смирновой и украинки Харлан
Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал правильным решение Международной федерации фехтования (FIE) дисквалифицировать украинскую саблистку Ольгу Харлан за отказ от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой после боя на чемпионате мира.
Харлан в четверг победила Смирнову со счетом 15:7 на стадии 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы украинка покинула дорожку, отказавшись от обязательного рукопожатия. Смирнова ждала соперницу на протяжении 45 минут, чтобы завершить бой согласно регламенту. Россиянка ушла после переговоров с официальными лицами. Позже стало известно, что Харлан дисквалифицирована.
— Международная федерация приняла правильное решение о дисквалификации, обеспечивая равенство и честное соперничество, основываясь на правилах вида спорта. Такие инциденты недопустимы, — передает слова Матыцина корреспондент «Матч ТВ».
Ранее министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских спортсменов в соревнованиях с российскими и белорусскими атлетами, которые выступают в нейтральном статусе.
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