Матыцин высказался о ситуации на ЧМ по фехтованию

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал правильным решение Международной федерации фехтования (FIE) дисквалифицировать украинскую саблистку Ольгу Харлан за отказ от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой после боя на чемпионате мира.

© РИА Новости

Харлан в четверг победила Смирнову со счетом 15:7 на стадии 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы украинка покинула дорожку, отказавшись от обязательного рукопожатия. Смирнова ждала соперницу на протяжении 45 минут, чтобы завершить бой согласно регламенту. Россиянка ушла после переговоров с официальными лицами. Позже стало известно, что Харлан дисквалифицирована.

— Международная федерация приняла правильное решение о дисквалификации, обеспечивая равенство и честное соперничество, основываясь на правилах вида спорта. Такие инциденты недопустимы, — передает слова Матыцина корреспондент «Матч ТВ».