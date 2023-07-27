Украинская фехтовальщица отказалась пожимать руку россиянке
На чемпионате мира по фехтованию в Милане украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка. Об этом пишет ТАСС.
Поединок 1/32 финала закончился со счетом 15:7 в пользу Харлан. После окончания боя Смирнова протянула руку, чтобы пожать ее, но украинка ответила тем, что протянула в ее сторону саблю.
После этого Харлан развернулась и ушла со спортивной площадки. В свою очередь, Смирнова обратилась к судьям, не покидая место проведения соревнований.
Ранее на финальном матче турнира WTA в американском Остине украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожимать руку россиянке Варваре Грачевой. По ее словам, причиной стало то, что Грачева не высказала публично свое осуждение действий российских властей. Таким образом, Костюк пришла к выводу, что россиянка поддерживает проводимую на Украине спецоперацию.