На чемпионате мира по фехтованию в Милане украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка. Об этом пишет ТАСС.

Поединок 1/32 финала закончился со счетом 15:7 в пользу Харлан. После окончания боя Смирнова протянула руку, чтобы пожать ее, но украинка ответила тем, что протянула в ее сторону саблю.

После этого Харлан развернулась и ушла со спортивной площадки. В свою очередь, Смирнова обратилась к судьям, не покидая место проведения соревнований.