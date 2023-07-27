Министр спорта высказался о шансах России на участие в Олимпиаде-2024

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о шансах представителей страны на участие в летних Олимпийских играх 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам функционера, в этом вопросе еще не все потеряно.

«Олимпиада — одно из главных спортивных событий, будем надеяться, что сможем поучаствовать. Под каким флагом? Российским, другого у нас нет», — заявил Матыцин.

26 июля президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал новое заявление об участии россиян в Играх 2024 года. Он отметил, что решение о допуске спортсменов будет зависеть от развития ситуации.