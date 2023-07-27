В Госдуме прокомментировали отказ украинки пожать руку россиянке на ЧМ по фехтованию

«Такой неспортивный поступок должен остаться на совести самой спортсменки. Традиционно многие спортсмены из Украины не подают руку после матча — это говорит о невысокой спортивной культуре спортсменов. Либо это говорит о страхе и последствиях, которые могут быть после рукопожатия.



Ни для кого не секрет, что болельщики и граждане Украины рукопожатия россиянам и белорусам воспринимали как злободневное событие. Затем начинали хейтить, издеваться и ругать своих же спортсменов. Речь идёт о страхе перед украинскими чиновниками, которые постоянно пугают украинских спортсменов: то они запретят выступать на соревнованиях, то лишат финансирования. Здесь два варианта», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.