Путин пригласил спортсменов из Африки на фестиваль университетского спорта и Игры Будущего

"Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в Международном фестивале университетского спорта в августе в российском городе Екатеринбург на Урале, а также в Играх Будущего, которые пройдут в феврале-марте 2024 года в Казани и представляют собой уникальную комбинацию динамичных спортивных дисциплин с самыми популярными видеоиграми и технологическими устройствами. Новый формат соревнований призван совместить в себе классический и инновационный спорт", - заявил президент.