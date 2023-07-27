Путин пригласил спортсменов из Африки на фестиваль университетского спорта и Игры Будущего
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, пригласил спортсменов из Африки принять участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге и Играх Будущего в Казани.
"Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в Международном фестивале университетского спорта в августе в российском городе Екатеринбург на Урале, а также в Играх Будущего, которые пройдут в феврале-марте 2024 года в Казани и представляют собой уникальную комбинацию динамичных спортивных дисциплин с самыми популярными видеоиграми и технологическими устройствами. Новый формат соревнований призван совместить в себе классический и инновационный спорт", - заявил президент.