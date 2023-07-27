Международная федерация фехтования (FIE) присудила украинской саблистке Ольге Харлан поражение в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию. Таким образом, в следующую стадию турнира прошла Йоана Илиева из Болгарии.

Отметим, что поражение Харлан было присуждено в следующем матче после скандала с российской фехтовальщицей Анной Смирновой. Встреча 1/32 финала чемпионата мира завершилась со счётом 15:7 в пользу украинки. После поединка россиянка собиралась подойти к сопернице, чтобы пожать руку, однако Харлан выставила саблю вперёд, не подпустив Смирнову к себе. После этого украинская саблистка покинула дорожку.