Двукратная олимпийская чемпионка назвала неприемлемым поведение Харлан на ЧМ-2023
Двукратная олимпийская чемпионка Карина Азнавурян назвала неприемлемым поведение украинской фехтовальщицы Ольги Харлан после поединка с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира.
Напомним, в 1/32 финала соревнований Харлан выиграла у Смирновой. Завершив поединок, россиянка согласно правилам хотела подойти к сопернице, но украинка выставила саблю вперёд, преградив Смирновой дорогу, а затем покинула помост. Анна больше 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. В итоге украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ от рукопожатия с соперницей.
«Это никогда не было нормально и никогда не будет нормально, потому что это неспортивное поведение. Вообще фехтование — вид спорта очень джентльменский, высокоинтеллектуальный. Такое поведение на дорожке Ольги Харлан, такой великой спортсменки, вообще недопустимо по отношению к своему сопернику. Выходя на бой с Аней Смирновой, Ольга понимала, что она фехтует с представительницей России. И вести себя таким образом не подобает никому вообще. Потому что спорт всегда был вне политики. Выйти и себя так вести — это крайне, мягко говоря, некорректно. Наша девочка Аня — молодец, она сделала всё правильно, что она пригласила судей и борется за свои честь и достоинство. Потому что спорт должен быть честным и правильным. А вот такое поведение неприемлемо», — приводит слова Азнавурян «Матч ТВ».