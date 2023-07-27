Двукратная олимпийская чемпионка назвала неприемлемым поведение Харлан на ЧМ-2023

«Это никогда не было нормально и никогда не будет нормально, потому что это неспортивное поведение. Вообще фехтование — вид спорта очень джентльменский, высокоинтеллектуальный. Такое поведение на дорожке Ольги Харлан, такой великой спортсменки, вообще недопустимо по отношению к своему сопернику. Выходя на бой с Аней Смирновой, Ольга понимала, что она фехтует с представительницей России. И вести себя таким образом не подобает никому вообще. Потому что спорт всегда был вне политики. Выйти и себя так вести — это крайне, мягко говоря, некорректно. Наша девочка Аня — молодец, она сделала всё правильно, что она пригласила судей и борется за свои честь и достоинство. Потому что спорт должен быть честным и правильным. А вот такое поведение неприемлемо», — приводит слова Азнавурян «Матч ТВ».