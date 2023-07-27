Губерниев отреагировал на дисквалификацию украинки с ЧМ по фехтованию

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международной федерации фехтования (FIE) присудить украинской саблистке Ольге Харлан поражение в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию после скандала с российской фехтовальщицей Анной Смирновой . Украинка отказалась жать руку россиянке, что является прямым нарушением спортивного регламента.

Отметим, что Анна Смирнова около часа ждала соперницу на дорожке, ведь, согласно регламенту FIE, спортсмены обязаны отсалютовать друг другу и пожать руки после поединка. Только в этом случае поединок считается завершённым. По регламенту судьи должны наказывать провинившегося спортсмена в такой ситуации, вплоть до дисквалификации.