Украинской фехтовальщице грозит 60 дней дисквалификации за отказ жать руку россиянке

Международная федерация фехтования (FIE) присудила украинской саблистке Ольге Харлан поражение в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию за отказ жать руку российской коллеге после поединка в 1/32 финала. Согласно регламенту FIE за подобное нарушение присуждается дисквалификация на 60 дней. Официально никаких решений по украинке пока объявлено не было, но именно отстранение на 60 дней грозит Ольге Харлан согласно правилам.

Напомним, встреча 1/32 финала чемпионата мира завершилась со счётом 15:7 в пользу украинки. После поединка россиянка собиралась подойти к сопернице, чтобы пожать руку, однако Харлан выставила саблю вперёд, не подпустив Смирнову к себе. После этого украинская саблистка покинула дорожку.