Женская сборная Австралии по плаванию установила мировой рекорд

Женская команда Австралии выиграла эстафету 4х200 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию с мировым рекордом. Соревнования проходят в Японии.

В составе австралийской сборной выступали Молли О'Каллаган, Шайна Джэк, Брайана Тросселл и Ариарне Титмус. Спортсменки показали результат 7 минут 37,50 секунды. Предыдущий мировой рекорд (7 минут 39,29 секунды) также принадлежал австралийкам и был установлен в 2022 году.