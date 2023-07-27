На Украине отреагировали на дисквалификацию не пожавшей руку россиянке саблистки

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев прокомментировал ситуацию с дисквалификацией саблистки Ольги Харлан, отказавшейся от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане. Об этом со ссылкой на эфир телемарафона «Единые новости» сообщает украинское издание «Суспiльне».

Он подчеркнул, что полностью поддерживает украинскую спортсменку в сложившейся ситуации.

«Мы готовим протест, обжалуем это решение. Ведь судья, непосредственно работавший на поединке, не давал черную карточку, не дисквалифицировал [Харлан]. Это уже потом начались подковерные игры», — заявил глава федерации.

Ильяшев выразил надежду, что рассмотрение апелляции займет несколько дней. «Речь о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти», — заключил он и добавил, что постарается добиться отмены черной карточки, которая влечет невозможность выступления спортсменки в командных соревнованиях.

На чемпионате мира по фехтованию в Милане украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка.

Поединок 1/32 финала закончился со счетом 15:7 в пользу Харлан. После окончания боя Смирнова протянула руку, чтобы пожать ее, но украинка ответила тем, что протянула в ее сторону саблю.

После этого Харлан развернулась и ушла со спортивной площадки. В свою очередь, Смирнова обратилась к судьям, не покидая место проведения соревнований.

Ранее на финальном матче турнира WTA в американском Остине украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожимать руку россиянке Варваре Грачевой. По ее словам, причиной стало то, что Грачева не высказала публично свое осуждение действий российских властей. Таким образом, Костюк пришла к выводу, что россиянка поддерживает проводимую на Украине спецоперацию.

Украинка Ольга Харлан, отказавшаяся пожать руку своей сопернице из России Анне Смирновой, получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев. Об этом заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, пишет РИА Спорт.

«Черная карта у Харлан», - пояснил Мамедов.

Согласно регламенту FIE, черная карта равна отстранению с турнира и дисквалификации на срок до 60 дней.

Украинский футбольный клуб «Шахтер» выразил поддержку украинской саблистке Ольге Харлан, которая отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой на чемпионате мира по фехтования, за что была дисквалифицирована из турнира.

«Поддерживаем твой поступок! Мы с тобой, Ольга Харлан! Стыдно за вас, Международная федерация фехтования», — написала пресс-служба «Шахтёра».

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал правильным решение Международной федерации фехтования (FIE) дисквалифицировать украинскую саблистку Ольгу Харлан за отказ от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой после боя на чемпионате мира.

— Международная федерация приняла правильное решение о дисквалификации, обеспечивая равенство и честное соперничество, основываясь на правилах вида спорта. Такие инциденты недопустимы, — передает слова Матыцина корреспондент «Матч ТВ».

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международной федерации фехтования (FIE) присудить украинской саблистке Ольге Харлан поражение в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию после скандала с российской фехтовальщицей Анной Смирновой. Украинка отказалась жать руку россиянке, что является прямым нарушением спортивного регламента.

«Все справедливо!!! Таковы правила фехтования!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что Анна Смирнова около часа ждала соперницу на дорожке, ведь, согласно регламенту FIE, спортсмены обязаны отсалютовать друг другу и пожать руки после поединка. Только в этом случае поединок считается завершённым. По регламенту судьи должны наказывать провинившегося спортсмена в такой ситуации, вплоть до дисквалификации.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков с радостью воспринял дисквалификацию украинской фехтовальщицы Ольги Харлан. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Правила созданы для того, чтобы их уважать. В правилах четко написано, что после окончания поединка у спортсменов должно быть рукопожатие. Поэтому я очень рад, что международная федерация продемонстрировала уважение к своим собственным правилам. Есть четкие правила: если спортсмен не пожимает руку, он дисквалифицируется. Украинская спортсменка, с нашей точки зрения, заслужила дисквалификацию», — сказал Поздняков.

Судьи чемпионата мира по фехтованию приняли спорное решение в ситуации с дисквалификацией украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, поскольку не дали выступить в следующем раунде соревнований ее сопернице россиянке Анне Смирновой. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян.

Харлан была дисквалифицирована за отказ пожимать руку Смирновой, которую она победила в 1/32 финала турнира по фехтованию на саблях. Рукопожатие после поединков является обязательным для всех участников соревнований, соответствующий пункт есть в правилах Международной федерации фехтования. Харлан в итоге была дисквалифицирована, однако Смирнова не была допущена к участию в следующем раунде - ее протест отклонили.

"Если Олю дисквалифицировали, то в следующий раунд должна была проходить наша спортсменка, но в итоге, по всей видимости, сделали так, чтобы ни нашим, ни вашим", - сказала Егорян, отметив, что сама не сталкивалась с подобными ситуациями.

Олимпийский чемпион раскритиковал отказ украинской саблистки Харлан жать руку россиянке.