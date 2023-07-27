Смирновой поступают угрозы в соцсетях после дисквалификации украинки Харлан

После скандальной ситуации на чемпионате мира по фехтованию российской саблистке Анне Смирновой и ее семье в социальных сетях поступают угрозы, в том числе смерти. Большинство комментариев написаны на украинском языке.

Ранее в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Милане украинка Ольга Харлан выиграла у Смирновой. Завершив поединок, россиянка согласно правилам хотела подойти к сопернице, но Харлан выставила саблю вперед, преградив дорогу Смирновой, а затем покинула дорожку. Анна более 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. Украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ от рукопожатия с соперницей. Президент Украинской федерации фехтования Михаил Ильяшев уже заявил, что будет оспаривать это решение.