Российской саблистке угрожают смертью из-за скандала на ЧМ по фехтованию

Фанаты украинской саблистки Ольги Харлан, олимпийской чемпионки, после инцидента на чемпионате мира по фехтованию оставляют крайне негативные комментарии под публикациями российской спортсменки Анны Смирновой. Они угрожают расправой девушке и ее семье, пишет РИА «Новости».

Согласно правилам FIE спортсмены после схватки обязаны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Невыполнение правил грозит дисквалификацией.

Поединок между фехтовальщицами завершился со счетом 15:7 в пользу Харлан. Это означало, что она проходит в следующий тур, а россиянка выбывает из турнира.

На фоне этого украинка вместо традиционного рукопожатия выставила саблю в сторону Смирновой и на некоторое время осталась в защитной позе.

Организаторы негативно отнеслись к поведению спортсменки, выдали ей «черную карту» и дисквалифицировали.

После того, как стало известно о штрафных мерах, фанаты Халан начали волну хейта в социальных сетях против Смирновой. Они оставили под ее публикациями сотни нецензурных, пошлых и агрессивных комментариев, пообещали жестоко расправиться с ней и с ее родными.

Спортсменка была вынуждена закрыть возможность комментирования на своих страницах.