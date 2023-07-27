Всемирная федерация стрельбы из лука утвердила возвращение россиян на турниры

Конгресс Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) утвердил процесс возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте спортивной организации.

Согласно сообщению организации, чтобы утвердить нейтральный статус каждого конкретного спортсмена, World Archery потребует от федераций стрельбы из лука России и Белоруссии предоставить персональные данные о спортсменах. Обработкой этой информации будет заниматься независимая комиссия. При этом любое лицо, которое связано со спортивными клубами ЦСКА и «Динамо», не сможет получить нейтральный статус.

Уточняется, что возвращение спортсменов из России и Белоруссии начнется после того, как национальные федерации дадут своё официальное согласие. Из-за этого маловероятно, что такие спортсмены смогут вернуться к международным соревнованиям уже в 2023 году.