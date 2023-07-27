МОК прокомментировал дисквалификацию украинской фехтовальщицы Харлан

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал дисквалификацию украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, отказавшейся от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой. Заявление организации приводит France24.

МОК призвал к более чуткому отношению к украинским спортсменам после этого инцидента. В организации также оценили решение Минспорта Украины снять запрет на соревнования с россиянами.

«Мы рады, что им будет предоставлена такая возможность, и в то же время осознаем, какие тяжелые внутренние конфликты у них могут возникнуть», — заявили в пресс-службе комитета.

27 июля Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед шпагу. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан. Позднее было объявлено, что украинку дисквалифицировали.