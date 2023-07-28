В ОКР оценили шансы российских спортсменов поехать на Олимпиаду

Глава ОКР Поздняков: на Олимпиаду-2024 смогут поехать единицы российских атлетов
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале заявил, что на Игры-2024 смогут поехать считанные единицы российских атлетов.
«В Париж, если и смогут в итоге поехать, то считанные единицы. При этом еще неизвестно, какие новые условия и на каком этапе будут императивно выдвинуты», — сказал Поздняков.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.