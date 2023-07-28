Винер: если бы я сказала Кабаевой прыгнуть с 20-го этажа, она бы прыгнула

«Во главе же угла для меня стоит, конечно, Алина Кабаева. И не только из-за завоеванных наград. Если бы я скомандовала прыгнуть с 20-го этажа, Алина шагнула бы вперед. Она безгранично доверяла мне», — сказала Винер.

В возрасте 11 Кабаева стала заниматься под руководством Винер. В 15 лет она выиграла чемпионат Европы (1998 год), а затем еще четыре раза становилась абсолютной чемпионкой Европы. В 1999 году Кабаева победила на чемпионате мира по художественной гимнастике, а в 2004 году завоевала золото на Олимпийских играх в Афинах. В 2007 году гимнастка ушла из большого спорта.