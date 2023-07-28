В сети расходится слух про отмену дисквалификации украинской фехтовальщицы

Информация в соцсетях о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) отменил дисквалификацию украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, которая отказалась пожать руку своей оппонентке из России, не соответствует действительности. Организация не сообщала о таком решении. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков.

В украинских telegram-каналах распространилось известие, что МОК якобы отменил решение о дисквалификации. Однако на официальном сайте международной организации подобная информация отсутствует. В пресс-службе комитета накануне прокомментировали ситуацию. Там призвали лишь деликатно относиться к украинским спортсменам.

«Мы призываем международные федерации с необходимой степенью чуткости относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами», — говорится в заявлении, приведенном France24.

Про снятие дисквалификации речи не идет.

Корреспонденту URA.RU не удалось взять комментарий в Федерации фехтования России. В пресс-службе Олимпийского комитета России также не ответили на телефонный звонок.