Что говорили и писали о скандале на чемпионате мира по фехтованию

Внимание общественности, болельщиков и просто неравнодушных людей продолжает приковывать скандал, разразившийся в четверг, 27 июля, на чемпионате мира по фехтованию – 2023 в Милане.

Жать или не жать руку? Вот в чëм вопрос. Думается, что титулованная украинская саблистка Ольга Харлан для себя на этот вопрос давно ответила.

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Что случилось?

В 1/32 финала соревнований саблисток украинка Ольга Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой – 15:7. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к сопернице для финального рукопожатия, в обязательном порядке предусмотренного правилами, но украинка выставила саблю вперед, преградив россиянке дорогу, а затем покинула помост. Анна больше 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей, да и вообще спортивного поведения соперницы. Однако протест россиянки на результат поединка был отклонен, а украинку сняли уже со следующего раунда соревнований.

«Очень большое давление»

Главный тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад рассказала, как происходила дисквалификация саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира.

«Ольга не пожала руку, предложила оружие нейтральной девочке, но та этого не захотела, осталась на дорожке, и они начали писать протест в FIE. Хотя судья зафиксировал победу Ольги, это появилось на табло. Потом прошло некоторое время, нас вызвали и сказали, что есть два пути решения вопроса: либо вы жмёте руку, либо будет дисквалификация. Конечно, мы пытались объяснить, что это нестандартная ситуация, что должны быть другие пути её разрешения. Но я считаю, что было очень большое давление со стороны представителей соседней страны, и в данном случае это очень влияет», – сказала Конрад.

О том, что после завершения поединка спортсмены должны пожать друг другу руки, знали обе стороны. Это правило и норма, которая действует далеко не первый год. Однако украинка отказалась подчиниться принятым всеми правилам. Вероятно, ожидая для себя какого-то исключительного подхода.

«Это была провокация!»

Спортивные чиновники из Украины во весь голос говорят, что Харлан стала жертвой провокации. Примерно так прокомментировал случившееся министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Чиновник заявил, что Украина заранее предупредила организаторов чемпионата мира по фехтованию о том, что спортсмены не будут пожимать руку нейтральным атлетам из России.

«Была встреча федерации фехтования Украины – президента, главного тренера – с членами международной федерации. Они также подчеркнули, что наши спортсмены не будут пожимать руку, а предоставят «салют», поздравят и уйдут с дорожки. То, что мы видели – это провокация спортсменки под нейтральным флагом. Есть случаи в фехтовании, когда встречаются спортсмены из Израиля и арабского мира. Они не жмут руки, а ударяют по клинку и расходятся.



Мы видели, что она (Анна Смирнова. – Прим. «Чемпионата») спровоцировала Ольгу, спровоцировала организационный комитет. Организационный комитет знал, что это будет происходить, потому что их предупредили, но, к сожалению, они сделали то, что сделали», – цитирует Гутцайта украинская пресса.

«Я кричала от боли»

Сама Ольга Харлан рассказала, что ситуация выбила её из колеи.

«Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем. Поэтому, когда услышала, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне чёрную карточку, конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли. Я, вероятно, понимаю, как и все в этом мире, в адекватном мире, понимаю, что правила должны измениться, потому что меняется мир», – написала Харлан в соцсетях.

Впрочем, далеко не все коллеги по цеху поддержали демарш Харлан. Так, двухкратная олимпийская чемпионка Карина Азнавурян назвала неприемлемым поведение украинской фехтовальщицы.

«Это никогда не было нормально и никогда не будет нормально, потому что это неспортивное поведение. Фехтование — вид спорта очень джентльменский, высокоинтеллектуальный. Такое поведение на дорожке Ольги Харлан, такой великой спортсменки, вообще недопустимо по отношению к своему сопернику. Выходя на бой с Аней Смирновой, Ольга понимала, что она фехтует с представительницей России. Вести себя таким образом не подобает никому, потому что спорт всегда был вне политики. Выйти и так вести себя – это крайне, мягко говоря, некорректно. Наша девочка Аня – молодец, она сделала правильно, что пригласила судей и борется за свои честь и достоинство. Потому что спорт должен быть честным и правильным, а вот такое поведение неприемлемо», – приводит слова Азнавурян «Матч ТВ».

О том, что такие жесты недопустимы, высказался и министр спорта России Олег Матыцин. На следующий день эмоциональное заявление по поводу инцидента сделал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.