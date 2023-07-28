Оскандалившаяся украинская саблистка сделал заявление об атлетах из России
Украинская саблистка Ольга Харлан после скандала на чемпионате мира по фехтованию заявила, что ее соотечественники никогда не буду жать руку российским атлетам, передает AFP.
«Мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене. Но мы никогда не пожмем им руки», — сказала Харлан.
После матча 1/32 финала Харлан отказалась пожать руку Смирновой и покинула дорожку. Смирнова не стала уходить, подала протест и прождала решения судей около часа. Согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE), после боя спортсмены обязаны пожать друг другу руки, и только после этого поединок считается завершенным. Не сделавший этого спортсмен должен быть дисквалифицирован.
Рефери отклонили протест Смирновой, и Харлан по итогам боя вышла в 1/16 финала мирового первенства. Однако после разбирательств FIE дисквалифицировала Харлан, теперь ей грозит отстранение от соревнований на срок до двух месяцев.
Информация в соцсетях о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) отменил дисквалификацию украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, которая отказалась пожать руку своей оппонентке из России, не соответствует действительности. Организация не сообщала о таком решении. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков.
В украинских telegram-каналах распространилось известие, что МОК якобы отменил решение о дисквалификации. Однако на официальном сайте международной организации подобная информация отсутствует. В пресс-службе комитета накануне прокомментировали ситуацию. Там призвали лишь деликатно относиться к украинским спортсменам.
«Мы призываем международные федерации с необходимой степенью чуткости относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами», — говорится в заявлении, приведенном France24.
Про снятие дисквалификации речи не идет.
Корреспонденту URA.RU не удалось взять комментарий в Федерации фехтования России. В пресс-службе Олимпийского комитета России также не ответили на телефонный звонок.
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию Луиджи Самеле и бойфренд украинской саблистки Ольги Харлан в Instagram заявил, что гордится своей девушкой после возникшего скандала на чемпионате мира - 2023.
"Сегодня мне впервые стыдно быть частью этой системы! Системы, где высокомерие побеждает честность. Система, в которой тот, кто может вам помочь, ничего не ждет, кроме твоей неудачи. Сегодня прочувствовал это не на своей шкуре, а того человека, который мне дорог", - написал Самеле.
Украинская теннисистка Леся Цуренко в Instagram поддержала саблистку Ольгу Харлан, которую дисквалифицировали на чемпионате мира после скандала, возникшего из-за того, что она отказалась пожать руку российской саблистке Анне Смирновой.
"Я поддерживаю Ольгу Харлан. Пожалуйста, уважайте наше решение! Есть понятная причина, по которой мы не пожимаем руки представителям соседних стран, которая не нуждается в объяснении!" — написала Цуренко.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию Международного олимпийского комитета (МОК) на ситуацию с дисквалификацией украинской саблистки Ольги Харлан, призвала всех ориентироваться на существующие правила в спорте.
В четверг МОК после дисквалификации Харлан на чемпионате мира в Милане выступил в заявлением, в котором призвал международные федерации «проявить чуткость» к украинским спортсменам, выступающим на международных соревнованиях.
— Нужно задать вопрос МОК, непосредственно Баху и чиновникам от спорта: правила вообще для них существуют или нет? Или у нас будут команды и игроки, которые будут находиться вне правил? Это уже сейчас происходит. И не только с украинской фехтовальщицей, которая придумывает свои правила поведения в спорте, но это и с теми же самыми американцами, которые начинают принимать участие в женских или мужских видах спорта, направляя туда трансгендеров и доказывая, что это новые женины или мужчины.
Чем дальше, тем больше. Спорт без правил не существует. Без правил это любительская игра, творчество, может быть какой то вид креативного досуга, но не спорт. В спорте есть единое понятие правила, регламента и стандартов. Без этого нет спорта! Украинская фехтовальщица не изобрела ничего нового. Приведу пример: в «Старике Хоттабыче» описан футбольный матч, когда старику Хоттабычу захотелось, чтобы его команда выиграла, и он посчитал, что вместо одного мяча можно кинуть на поле много мячей, чтобы каждый играл со своим. Это привело к тому, что матч был сорван, все не поняли, что произошло, а потом сказали, что команда была больна, то ли корью, то ли свинкой. Нужно определяться, мы все таки сохраняем спорт, который мы называли спортом достижений, мировым, олимпийским движением, или мы переходим к гибриду, — сказала Захарова корреспонденту «Матч ТВ».
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» заявила, что слова Ольги Харлан похожи на отговорки и оправдание своей реакции в отношении россиянки Анны Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.
Ранее Харлан в интервью AFP заявила, что глава FIE Кациадакис ранее заверил ее, что после победы можно не пожимать руки, а вместо этого предложить соприкоснуться клинками.
— Если можно не пожимать руки, а соприкоснуться клинками, значит нужно было прописать это в правилах и всем сообщить. То есть ей сообщили, а нашей — нет? Выглядело очень странно. Но может это реально так, но они же должны подойти к друг другу, поднять одновременно клинки и соприкоснуться. Это же то же приветствие. К этому так же бы придрались украинские политики, люди и болельщики. Сказали бы, что и саблей касаться нельзя с россиянкой. Телесное прикосновение что то меняет в сравнении с касанием сабли? Не думаю. Это такой же акт уважения. Не вижу, что может измениться от перемены мест слагаемых. Похоже на обычную отговорку от Харлан. Оправдание своей моментной реакции, когда она остановила нашу спортсменку и не дала ей подойти. Надо же было это как то объяснить, вот она и объяснила, — сказала Журова «Матч ТВ».
Фанаты украинской саблистки Ольги Харлан, олимпийской чемпионки, после инцидента на чемпионате мира по фехтованию оставляют крайне негативные комментарии под публикациями российской спортсменки Анны Смирновой. Они угрожают расправой девушке и ее семье, пишет РИА «Новости».
Согласно правилам FIE спортсмены после схватки обязаны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Невыполнение правил грозит дисквалификацией.
Поединок между фехтовальщицами завершился со счетом 15:7 в пользу Харлан. Это означало, что она проходит в следующий тур, а россиянка выбывает из турнира.
На фоне этого украинка вместо традиционного рукопожатия выставила саблю в сторону Смирновой и на некоторое время осталась в защитной позе.
Организаторы негативно отнеслись к поведению спортсменки, выдали ей «черную карту» и дисквалифицировали.
После того, как стало известно о штрафных мерах, фанаты Халан начали волну хейта в социальных сетях против Смирновой. Они оставили под ее публикациями сотни нецензурных, пошлых и агрессивных комментариев, пообещали жестоко расправиться с ней и с ее родными.
Спортсменка была вынуждена закрыть возможность комментирования на своих страницах.
Напомним, что подобные ситуации нередко происходят на международных турнирах. Украинские спортсмены демонстративно игнорируют правила, категорически отказываются жать руки российским атлетам.