— Если можно не пожимать руки, а соприкоснуться клинками, значит нужно было прописать это в правилах и всем сообщить. То есть ей сообщили, а нашей — нет? Выглядело очень странно. Но может это реально так, но они же должны подойти к друг другу, поднять одновременно клинки и соприкоснуться. Это же то же приветствие. К этому так же бы придрались украинские политики, люди и болельщики. Сказали бы, что и саблей касаться нельзя с россиянкой. Телесное прикосновение что то меняет в сравнении с касанием сабли? Не думаю. Это такой же акт уважения. Не вижу, что может измениться от перемены мест слагаемых. Похоже на обычную отговорку от Харлан. Оправдание своей моментной реакции, когда она остановила нашу спортсменку и не дала ей подойти. Надо же было это как то объяснить, вот она и объяснила, — сказала Журова «Матч ТВ».