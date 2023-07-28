Китаец Цинь Хайян установил мировой рекорд на дистанции 200 м брассом

Спортсмен выиграл финальный заплыв с результатом 2 минуты 5,48 секунды. Прежнее мировое достижение принадлежало австралийцу Заку Стаблети-Куку, которое он установил в мае 2022 года на чемпионате Австралии. Тогда спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 5,95 секунды.

24-летний Цинь Хайян в четвертый раз стал чемпионом мира. Остальные три медали он также завоевал на нынешнем мировом первенстве, победив на дистанциях 50 м и 100 м брассом, а также в комбинированной эстафете 4x100 м.