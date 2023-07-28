Дисквалифицированная за неспортивное поведение украинская саблистка Ольга Харлан остро отреагировала на отстранение от соревнований. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

Источник утверждает, что дисквалификация стала неожиданностью для Харлан – узнав о решении судей спортсменка заплакала, а через некоторое время «у неё началась истерика». Очевидцы также рассказывают, что после этого Харлан подошла к боксу Смирновой и спросила «Зачем вы это сделали?». При этом очевидцы подчёркивают, что спортсменки, как и члены их команд, никак друг друга не оскорбляли и не вступали в конфликт.

Эта информация появилась на фоне того, что сама Харлан опубликовала ролик с объяснением ситуации. В нём спортсменка призналась, что из-за решения об отстранении она «кричала от боли».