Пловец Колесников стал победителем финала Кубка России

Климент Колесников стал победителем финального заплыва финала Кубка России на дистанции 50 м на спине. Соревнования проходят в Казани.

Колесников показал результат 23,68 секунды. Второе место занял Павел Самусенко (24,34 секунды), третье - Мирон Лифинцев (24,56). Днем ранее Колесников в полуфинальном заплыве установил мировой рекорд на этой дистанции (23,55 секунды), превзойдя достижение американца Хантера Армстронга (23,71), зафиксированное в 2022 году.

Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр на дистанции 100 м вольным стилем. Колесников является шестикратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года.