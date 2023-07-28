Харлан получила автоматическую квалификацию на ОИ в Париже

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что саблистка Ольга Харлан получила от Международного олимпийского комитета (МОК) автоматическую квалификацию на Олимпийские игры — 2024. Гутцайт процитировал письмо МОК в соцсетях.

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«Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК предоставит вам дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже, если вы не сможете отобраться в оставшийся период. Делаем это уникальное исключение еще и из-за продолжающейся ситуации, которая никак не компенсирует квалификационные баллы, которые вы потеряли из-за дисквалификации», — написал Гутцайт.

27 июля после матча 1/32 финала чемпионата мира Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой и покинула дорожку. Смирнова не стала уходить, подала протест и прождала решения судей около часа.

Согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE), после боя спортсмены обязаны пожать друг другу руки, и только после этого поединок считается завершенным. Не сделавший этого спортсмен должен быть дисквалифицирован.

Рефери отклонили протест Смирновой, и Харлан по итогам боя вышла в 1/16 финала мирового первенства. Однако после разбирательств FIE дисквалифицировала Харлан, теперь ей грозит отстранение от соревнований на срок до двух месяцев.