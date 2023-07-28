Харлан получила автоматическую квалификацию на ОИ в Париже

МОК выделил дополнительную квоту на Олимпиаду украинской саблистке Харлан
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что саблистка Ольга Харлан получила от Международного олимпийского комитета (МОК) автоматическую квалификацию на Олимпийские игры — 2024. Гутцайт процитировал письмо МОК в соцсетях.
«Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК предоставит вам дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже, если вы не сможете отобраться в оставшийся период. Делаем это уникальное исключение еще и из-за продолжающейся ситуации, которая никак не компенсирует квалификационные баллы, которые вы потеряли из-за дисквалификации», — написал Гутцайт.
27 июля после матча 1/32 финала чемпионата мира Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой и покинула дорожку. Смирнова не стала уходить, подала протест и прождала решения судей около часа.
Согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE), после боя спортсмены обязаны пожать друг другу руки, и только после этого поединок считается завершенным. Не сделавший этого спортсмен должен быть дисквалифицирован.
Рефери отклонили протест Смирновой, и Харлан по итогам боя вышла в 1/16 финала мирового первенства. Однако после разбирательств FIE дисквалифицировала Харлан, теперь ей грозит отстранение от соревнований на срок до двух месяцев.
Ранее Харлан объяснила, почему ответила выставленной саблей на протянутую руку Смирновой.