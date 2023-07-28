Дисквалификацию украинской саблистки Харлан отменили

Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан. Об этом сообщает La Repubblica.

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По информации издания, в процессе разбирательства было доказано, что Харлан имела право не пожимать руку сопернице из России Анне Смирновой, поскольку на чемпионате мира в Милане действует протокол по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что украинка сможет выступить в командном турнире саблисток.

27 июля Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка 1/32 финала чемпионата мира, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед саблю. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.