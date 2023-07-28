Роднина объяснила предоставление Харлан допквоты на ОИ

«Почему вы все время ищете какую то справедливость? Есть правила, в которых есть исключения. Было нарушение правил, по правилам схватка была без окончательного результата. Значит, что дальше Харлан не могла ни выбыть, ни выдвигаться наверх.



Значит, делайте сами логический вывод. Раз было искусственно прервано это дело, значит предоставляется особая квота, всегда есть особые ситуации», — сказала Роднина.