Роднина объяснила предоставление Харлан допквоты на ОИ

Роднина объяснила предоставление украинке Харлан дополнительной квоты на Олимпиаду
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина заявила, что украинская саблистка Ольга Харлан может получить дополнительную квоту на Олимпиаду 2024, потому что «всегда есть особые ситуации». Слова Родниной передает «Матч ТВ».
«Почему вы все время ищете какую то справедливость? Есть правила, в которых есть исключения. Было нарушение правил, по правилам схватка была без окончательного результата. Значит, что дальше Харлан не могла ни выбыть, ни выдвигаться наверх.
Значит, делайте сами логический вывод. Раз было искусственно прервано это дело, значит предоставляется особая квота, всегда есть особые ситуации», — сказала Роднина.
27 июля украинка победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы Харлан отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Смирнова ждала соперницу на протяжении 45 минут, чтобы завершить бой согласно регламенту.
Смирнова ушла после переговоров с официальными лицами. Позже стало известно, что Харлан дисквалифицирована.
28 июля министр спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт опубликовал письмо президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, в котором говорится, что Ольге Харлан в виде исключения будет предоставлена дополнительная олимпийская лицензия, если она не сможет квалифицироваться на Игры-2024 самостоятельно.
Ранее издание La Repubblica сообщило об отмене дисквалификации Харлан.