Международная федерация объяснила отмену дисквалификации Харлан

Международная федерация фехтования (FIE) объяснила отмену дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан, отказавшейся пожать руку сопернице из России Анне Смирновой. Заявление приведено на официальном сайте организации.

«Мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом. Это также является знаком чуткости и понимания, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами», — заявил временный глава FIE Эммануэль Кациадакис.

Он отметил, что отстранение украинки отменили после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Ранее 28 июля МОК предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх 2024 года в Париже после дисквалификации с чемпионата мира. Позже стало известно, что FIE отменила отстранение украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире.