Международная федерация объяснила отмену дисквалификации Харлан

«Мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом. Это также является знаком чуткости и понимания, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами», – сообщает временный глава организации Эммануэль Кациадакис.

27 июля на чемпионате мира по фехтованию в Милане Ольга Харлан отказалась пожимать руку своей сопернице из России Анне Смирновой. Когда Смирнова подошла, чтобы пожать руку, Харлан выставила в её сторону остриё сабли. В ответ на это судьи решили дисквалифицировать украинку за неспортивное поведение, но позже это решение было отменено.