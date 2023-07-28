Международная федерация объяснила отмену дисквалификации Харлан

Международная федерация фехтования назвала причину отмены дисквалификации Харлан
Международная федерация фехтования назвала причину, по которой была отменена дисквалификация украинской саблистки Ольги Харлан. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.
«Мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом. Это также является знаком чуткости и понимания, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами», – сообщает временный глава организации Эммануэль Кациадакис.
Он также добавил, что ситуацию с Харлан обсудили с Международным олимпийским комитетом.
27 июля на чемпионате мира по фехтованию в Милане Ольга Харлан отказалась пожимать руку своей сопернице из России Анне Смирновой. Когда Смирнова подошла, чтобы пожать руку, Харлан выставила в её сторону остриё сабли. В ответ на это судьи решили дисквалифицировать украинку за неспортивное поведение, но позже это решение было отменено.