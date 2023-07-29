Тарасова о решении МОК по Харлан: хочется, чтобы и к нам применяли такую мягкость

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не согласна с мнением, что украинским спортсменам на сегодняшний день позволено больше, чем остальным атлетам, а также оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) предоставить дополнительную квоту украинской саблистке Ольге Харлан после скандала на чемпионате мира — 2023. Ее слова приводит Metaratings.ru.

«Хочется, чтобы такую мягкость применяли не только к ним, но и к нам. Мы, как и все, должны все делать по правилам», — заявила Тарасова.

27 июля украинка победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы Харлан отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Смирнова ждала соперницу на протяжении 45 минут, чтобы завершить бой согласно регламенту.

Смирнова ушла после переговоров с официальными лицами. Позже стало известно, что Харлан дисквалифицирована.