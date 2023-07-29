Тарасова о решении МОК по Харлан: хочется, чтобы и к нам применяли такую мягкость

Тренер Тарасова оценила решение МОК предоставить квоту саблистке Харлан
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не согласна с мнением, что украинским спортсменам на сегодняшний день позволено больше, чем остальным атлетам, а также оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) предоставить дополнительную квоту украинской саблистке Ольге Харлан после скандала на чемпионате мира — 2023. Ее слова приводит Metaratings.ru.
«Хочется, чтобы такую мягкость применяли не только к ним, но и к нам. Мы, как и все, должны все делать по правилам», — заявила Тарасова.
27 июля украинка победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы Харлан отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Смирнова ждала соперницу на протяжении 45 минут, чтобы завершить бой согласно регламенту.
Смирнова ушла после переговоров с официальными лицами. Позже стало известно, что Харлан дисквалифицирована.
28 июля министр спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт опубликовал письмо президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, в котором говорится, что Харлан в виде исключения будет предоставлена дополнительная олимпийская лицензия, если она не сможет квалифицироваться на Игры-2024 самостоятельно.